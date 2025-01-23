Корпоративний сектор – флагман росту: яких машин найбільше купили українці та компанії у 2024 році

З цієї кількості – 44,3 тисячі легкових авто було реалізовано приватним клієнтам, а 25,3 тисячі придбали юридичні особи. Таким чином, у порівнянні з 2023 роком, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зросли на 8%, а у корпоративному – на 27%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 3167 од.;

Mazda CX-5 - 1611 од.;

Renault Duster - 1538 од.;

Kia Sportage - 1522 од.;

Volkswagen ID.4 - 1506 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster - 5288 од.;

Peugeot Landtrek - 1108 од.;

Skoda Octavia - 1028 од.;

Toyota Hilux - 1019 од.;

Toyota RAV-4 - 901 од.

Для порівняння, у минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%).

Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.