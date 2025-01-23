Корпоративний сектор – флагман росту: яких машин найбільше купили українці та компанії у 2024 році

Названі найпопулярніші у 2024 році легкові авто в приватному та корпоративному секторах авторинку. Загалом, у минулому році український автопарк поповнили 69,6 тисячі нових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
З цієї кількості – 44,3 тисячі легкових авто було реалізовано приватним клієнтам, а 25,3 тисячі придбали юридичні особи. Таким чином, у порівнянні з 2023 роком, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зросли на 8%, а у корпоративному – на 27%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
Для порівняння, у минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%).
Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.
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