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Короткочасні дощі та сильний вітер: в яких регіонах України чекати негоди завтра

Україна, Понеділок 24 червня 2024 13:16
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Короткочасні дощі та сильний вітер: в яких регіонах України чекати негоди завтра Фото: погода в Україні 25 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 25 червня, в Україні очікується переважно суха погода з температурою до 29 градусів тепла. Втім в деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі із сильними поривами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як повідомляє синоптик, у вівторок в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою.

У зв'язку із цим істотних опадів не очікується, за винятком півночі, центру та сходу України, де "хвости" східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі.

Захід та південь - сонячно.

Синоптик попереджає, що на сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів.

Температура повітря 25-го червня у більшості областей очікується протягом дня +23+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.

Погода у Києві

У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів.

Вдень без істотних опадів.

Загальний прогноз на тиждень

"Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами", - зауважує Діденко.

Температура повітря вдень становитиме +27+32 градуси.

Погода в Україні

Як повідомляли синоптики напередодні, на найближчому робочому тижні спека в Україні трохи спаде. Ймовірно, що цьому посприяють дощі, яких, на щастя, багато не буде.

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