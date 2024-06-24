Короткочасні дощі та сильний вітер: в яких регіонах України чекати негоди завтра
Завтра, 25 червня, в Україні очікується переважно суха погода з температурою до 29 градусів тепла. Втім в деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі із сильними поривами вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Як повідомляє синоптик, у вівторок в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою.
У зв'язку із цим істотних опадів не очікується, за винятком півночі, центру та сходу України, де "хвости" східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі.
Захід та південь - сонячно.
Синоптик попереджає, що на сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів.
Температура повітря 25-го червня у більшості областей очікується протягом дня +23+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.
Погода у Києві
У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів.
Вдень без істотних опадів.
Загальний прогноз на тиждень
"Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами", - зауважує Діденко.
Температура повітря вдень становитиме +27+32 градуси.
Погода в Україні
Як повідомляли синоптики напередодні, на найближчому робочому тижні спека в Україні трохи спаде. Ймовірно, що цьому посприяють дощі, яких, на щастя, багато не буде.
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