ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Короткочасні дощі з грозами та спека: прогноз погоди в Україні на вихідні

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 15:48
Короткочасні дощі з грозами та спека: прогноз погоди в Україні на вихідні Фото: в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні на вихідних, 3 і 4 червня, буде дощовою. При цьому прогнозується спека до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра в Україні, крім західних, вдень і північних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Під час гроз також прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі в західних і північних областях становитиме +6 +11 градусів, а на решті території +12 +17. При цьому вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях буде в межах +17 +22 градусів, а на решті території +23 +28.

У неділю та понеділок, 4 і 5 травня, переважатиме погода без опадів. Температура в неділю вночі становитиме +4 +10 градусів, а вдень +18 +24. При цьому в понеділок температура вночі буде +8 +13, а вдень +20 +26 градусів.

Погода в Україні в червні

У червні середня місячна температура в Україні очікується в межах від +18 до +23 градусів, а в горах +15 +19 градусів. Такий показник свідчить про те, що це на 1-1,5 градусів вище за норму. Детальніше про погоду на весь літній квартал - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області