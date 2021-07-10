В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело

"Пожар произошел около 23 часов 9 июля в райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", - указано в сообщении.

Правоохранители сообщают, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на мероприятии. Им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. На сегодня информации о других пострадавших в результате этого события нет.

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Местное издание Коростень.today со ссылкой на очевидцев происшествия пишет, что взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень.

"Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - отмечает издание.