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В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело

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Коростень, Суббота 10 июля 2021 14:32
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело Фото: на праздновании в Коростене произошел взрыв, три человека пострадали (korosten.today)
Автор: Юлия Струк

В Коростене Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Нацполиции в области.

"Пожар произошел около 23 часов 9 июля в райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", - указано в сообщении.

Правоохранители сообщают, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на мероприятии. Им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. На сегодня информации о других пострадавших в результате этого события нет.

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Местное издание Коростень.today со ссылкой на очевидцев происшествия пишет, что взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень.

"Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - отмечает издание.

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что у людей в районе водоканала затряслись стекла в окнах.
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пострадавшие Взрыв
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В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
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