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У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу

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Коростень, Субота 10 липня 2021 14:32
У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу Фото: на святкуванні в Коростені відбувся вибух, три людини постраждали (korosten.today)
Автор: Юлія Струк

У Коростені Житомирської області у зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала поруч з піротехнікою стався вибух. У результаті постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління Нацполіції в області.

"Пожежа сталась близько 23 години 9 липня у райцентрі під час масового заходу. У рамках розпочатого кримінального провадження поліція встановлює усі обставини", - вказано у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що до медичного закладу з опіками звернулись троє жителів райцентру, які знаходились на заході. Їм надали допомогу та призначили амбулаторне лікування. Станом на сьогодні інформації про інших постраждалих унаслідок цієї події немає.

"Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу", - сказано у повідомленні.

Місцеве видання Коростень.today з посиланням на очевидців події пише, що вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопець.

"Цього, що був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - зазначає видання.

За словами місцевих жителів, вибух був настільки сильний, що у людей в районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.
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постраждалі Вибух
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У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу
У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу
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