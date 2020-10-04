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Коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек

Воскресенье 04 октября 2020 05:35
Коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек
Фото: в мире лабораторно подтверждено 35111565 случаев заражения коронавирусом (unsplash)
Автор: РБК-Украина

Во всем мире уже более 35 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки заболели более 316 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По состоянию на 4 октября в мире лабораторно подтверждено 35 111 565 случаев заражения коронавирусом.

В то же время 26 миллионов человек уже вылечились и 1 037 373 умерли. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 132,9.

Больше всего случаев заболеваний в США - 7 596 345, на втором месте Индия - 6 547 413, а на третьем - Бразилия (4 906 833).

Напомним, за минувшие сутки обнаружили 4661 новый случай заражения коронавирусом в Украине. Это очередной антирекорд.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на 10 место в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса. По данным сайта Worldometers, на первом месте Индия с более 100 тысячами случаев в сутки. Среди лидеров антирейтинга США, Франция и Россия.

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