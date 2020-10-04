Коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек

Фото: в мире лабораторно подтверждено 35111565 случаев заражения коронавирусом (unsplash)

Во всем мире уже более 35 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки заболели более 316 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По состоянию на 4 октября в мире лабораторно подтверждено 35 111 565 случаев заражения коронавирусом.

В то же время 26 миллионов человек уже вылечились и 1 037 373 умерли. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 132,9.

Больше всего случаев заболеваний в США - 7 596 345, на втором месте Индия - 6 547 413, а на третьем - Бразилия (4 906 833).

Напомним, за минувшие сутки обнаружили 4661 новый случай заражения коронавирусом в Украине. Это очередной антирекорд.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на 10 место в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса. По данным сайта Worldometers, на первом месте Индия с более 100 тысячами случаев в сутки. Среди лидеров антирейтинга США, Франция и Россия.