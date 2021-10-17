Коронавирус в Украине: за сутки заболели 11 288 человек и более 200 умерли
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки в Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 4 747 человек; летальных исходов - 219; выздоровели - 3 541 человек. Протестировали методом ПЦР 33 545 человек, методом ИФА - 5350, экспресс-тестами - 34 075.
Больше всего за сутки новых заражений обнаружили в Одесской области (+1396), Харьковской области (+948), Донецкой области (+934), Днепропетровской области (+748).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 635 170 человек;
- выздоровели - 2 325 997 человек;
- летальных исходов - 60 633.