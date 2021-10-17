Коронавірус в Україні: за добу захворіли 11 288 людей і більше 200 померли
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили 11 288 нових випадків коронавірусу. Найбільше за добу в Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 4 747 осіб; летальних випадків - 219; одужала - 3 541 особа. Протестували методом ПЛР 33 545 осіб, методом ІФА - 5350, експрес-тестами - 34 075.
Найбільше за добу нових заражень виявили в Одеській області (+1396), Харківській області (+948), Донецькій області (+934), Дніпропетровській області (+748).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 635 170 осіб;
- одужали - 2 325 997 осіб;
- летальних випадків - 60 633.