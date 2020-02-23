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Коронавирус в поезде Киев-Москва: отцепленный вагон возвращается в Украину

Новости » Общество     23.02.2020 - 10:29
Коронавирус в поезде Киев-Москва: отцепленный вагон возвращается в Украину
Иллюстративное фото (pz.gov.ua)

Госпитализированных украинцев выписали из больницы

Исследования не подтвердили заражение коронавирусом у гражданки Китая, которую сняли с поезда Киев-Москва в Брянской области (Россия), следовательно, отцепленный вагон и пассажиры возвращаются в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

По данным правительства, у 11 украинцев, путешествовавших в одном вагоне с китаянкой, а также у двух бортпроводников не выявили заражение коронавирусом. Госпитализированных накануне граждан Украины выписали из больницы Брянска.

Отмечается, что ночью 22 февраля отцепленный вагон с украинцами был отправлен в Киев. В течение всего времени помощь, в частности с питанием, украинцами оказывало посольство Украины в Москве.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что украинских граждан, которые находились в вагоне поезда Киев-Москва, еще раз проверят на заражение коронавирусом во время пересечения государственной границы. Пограничники будут фиксировать факт возвращения тех граждан, которые контактировали с китаянкой.

Также РБК-Украина писало, что в Брянске госпитализировали 5 граждан Украины из числа находившихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали заражение коронавирусом.

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