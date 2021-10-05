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Коронавирус набирает обороты. В СНБО ждут пика в Украине уже в октябре

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Киев, Вторник 05 октября 2021 11:23
Коронавирус набирает обороты. В СНБО ждут пика в Украине уже в октябре Фото: в СНБО ждут пика в Украине уже в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце октября.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова чиновника на брифинге.

Кроме того, по словам Данилова, ожидается, что число занятых кроватей в ковидных больницах может достичь 50 тысяч одновременно.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пик новой волны коронавируса в Украине ожидается предположительно в ноябре 2021 года.

Отметим, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина, судя по COVID-статистике. Кроме того, Харьковская область уже сегодня может оказаться в "красной" зоне карантина, сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Напомним, в Украине подтвердили 9846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях.

Отметим, уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

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