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Коронавирус в Италии: реальное число заражений в 6 раз выше официального

Рим, Вторник 04 августа 2020 18:32
Коронавирус в Италии: реальное число заражений в 6 раз выше официального
Фото: в Италии коронавирусом переболели гораздо больше людей (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Исследование показало, что заразиться могли около 1,5 млн человек

В Италии с начала эпидемии коронавирусом могли заразиться около 1,5 млн человек. Это в шесть раз выше официальных данных о количестве заболевших.

Об этом свидетельствует исследование института статистики Istat и Министерства здравоохранения Италии при поддержке Красного Креста, передает corriere.it.

Сообщается, что в рамках исследования анализы на антитела сдали более 64 600 человек, положительные результаты были выявлены у 2,5% человек.

"Процент 2,5 говорит нам, что это было значительное явление, которое затронуло около 1,5 млн человек. Самый трудный момент позади, но мы не в безопасности", - заявил на презентации исследования министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Исследование показало, что коронавирус поразил Италию с сильным территориальным различием: от 7,5% в Ломбардии до 0,3% на Сицилии. Власти склоняются к тому, что коронавирус "ударил выборочно", поскольку в Бергамо были заражены 24% населения, в Кремоне -19% - при том, что в соседних провинциях Комо и Лекко этот показатель составил 3%.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия продлила чрезвычайное положение до середины октября.

На конец июля в стране зафиксировали более 246 тысяч случаев коронавируса, из них 35 тысяч - смертельные.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что менее 10% населения мира переболело коронавирусом.

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