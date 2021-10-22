Коронавирус может не исчезнуть никогда, - Ляшко
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда. Но с ним можна научиться жить.
Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.
По его словам, штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.
"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", - заявил Ляшко.
Он сообщил, что "ковид" станет эндемичной болезнью.