Коронавірус може не зникнути ніколи, - Ляшко

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи. Але з ним можна навчитись жити.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію брифінгу .

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - заявив Ляшко.

Він повідомив, що "ковід" стане ендемічною хворобою.