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Коронавірус може не зникнути ніколи, - Ляшко

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:30
Коронавірус може не зникнути ніколи, - Ляшко Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи. Але з ним можна навчитись жити.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - заявив Ляшко.

Він повідомив, що "ковід" стане ендемічною хворобою.

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Коронавірус Віктор Ляшко
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