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Королева Данії Маргрете II зрікається престолу

Фото: Королева Данії Маргрете II (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови, що піде у відставку 14 січня після 52 років перебування на троні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька, я піду з посади королеви Данії. Я залишу трон моєму синові, спадкоємцю принцу Фредеріку", - сказала вона у своєму телевізійному привітанні.

За словами 83-річної королеви, операція на спині, яку вона перенесла цього року, змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.

"Я вирішила, що зараз найкращий час. Час іде, а хвороби посилюються. Ви не можете боротися з ними так, як раніше", - сказала королева Маргрете.

Наслідний принц Фредерік стане королем Фредеріком X, коли зійде на трон.

Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй було 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи - понад 50 років.

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