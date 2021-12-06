Королева Британии начала передавать власть принцу Чарльзу, - Express

Принц Чарльз, который недавно отметил свой 73-й день рождения, дольше всех в истории Великобритании ожидал престола. Несмотря на длительное ожидание, его вступление на престол может произойти еще нескоро, поскольку королева не намерена покидать свой пост до своей смерти.

Однако в последние недели возникли проблемы со здоровьем 95-летней королевы Елизаветы II, после того как она отменила многочисленные встречи и выступления из-за плохого самочувствия. Королева отказалась от участия в службе памяти всего за несколько часов до запланированного выступления из-за растяжения спины.

Многие обеспокоены тем, как будет выглядеть королевская семья после ухода самого долгоправящего монарха Великобритании.

Королевский историк доктор Эд Оуэнс утверждает, что переход власти к следующему правителю уже начался и что кризиса удастся избежать благодаря подготовке, которую прошли все члены семьи.

"Королевская семья не будет ввергнута в кризис после смерти королевы. Символический переход власти к Чарльзу уже начался", - заявил королевский историк.

Он также добавил, что законный наследник неоднократно становился главой монархии.

"Чарльз играет гораздо более заметную роль, часто заменяя свою мать на официальных и общественных мероприятиях", - заявил Оуэнс.

Он объяснил, что процесс передачи дел Чарльзу был непрерывным. В течение последних двух-трех лет Чарльз больше занимался повседневными делами монархии, но в последнее время в связи с тем, что королева находилась в состоянии покоя по совету врача.

"Мы видим Чарльза вовлеченным в такие вещи, как инвеститура в Букингемском дворце и вручение почестей и наград. В равной степени он участвует и в других общественных мероприятиях, которые ранее курировала его мать", - заявил историк.

Чарльз также станет преемником своей матери в других вопросах, связанных с короной, в том числе в геополитическом контексте.

Взойдя на трон, Чарльз также станет главой Содружества, что было подтверждено на встрече глав правительств Содружества в 2018 году.