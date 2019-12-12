Король Испании поручил и. о. премьера сформировать правительство

Король Испании Фелипе VI поручил исполняющему обязанности премьер-министра Педро Санчесу сформировать новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам Санчеса, он принял данную задачу, и добавил, что в следующий понедельник (16 декабря - ред.) он и его Социалистическая рабочая партия начнут переговоры со всеми партиями в нижней палате парламента "чтобы увидеть, сможем ли мы сформировать большинство".

"Ни одна другая альтернатива невозможна", - заявил и. о. премьера Испании.

Также он призвал другие стороны выполнить свои обязательства, чтобы Испания могла наконец иметь правительство.

Педро Санчес не назвал ни одной возможной даты голосования в парламенте по утверждению нового правительства, и заявил, что сначала нужно определить "что, а второе - когда".

Напомним, 10 ноября в Испании состоялись четвертые за последние 4 года парламентские выборы. На них одержала победу Социалистическая рабочая партия во главе Педро Санчеса. Социалисты получили около 27,3 % голосов избирателей.

Кроме того, Верховный суд Испании открыл расследование в отношении возможного вмешательства группы, связанной с разведслужбой России, в организации референдума в Каталонии в 2017 году.