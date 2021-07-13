Корниенко: восстановление работы ВККС и состава ВСП позволят перестроить судебную систему

Он неоднократно подчеркивал, что Украина должна создать независимую судебную власть с привлечением международных экспертов, потому что сама система уже не может себя реформировать. Ведь десятки лет каждая власть обещала реформировать судебную систему, но делала только то, что ухудшало положение дел в этой сфере.

"В вопросе участия международных экспертов в реформе судебной системы Украины, которое стало едва ли не самым главным, мы поддержали рекомендации Венецианской комиссии. Международные эксперты будут играть ключевую роль в процессе формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Такая же позиция и по формированию Высшего совета правосудия. Однако участие международных экспертов в конкурсном отборе кандидатов в ВККС, будет включаться только в первый состав комиссии. При этом ни один из субъектов формирования конкурсной комиссии не получит "контрольного" преимущества в голосах при принятии решения. Следовательно, мы пытаемся найти баланс с учетом обязательств перед международными партнерами и сохранения независимости судебной системы и соблюдения национальных интересов", - отметил Корниенко.

По словам председателя комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, формирование состава ВККС впервые будет проходить на конкурсной основе, в этом есть принципиальная разница между тем порядком формирования, который существовал до сих пор.

"Раньше соответствующие субъекты формирования делегировали представителей в ВККС, и могло не происходить никаких конкурсных процедур, не проверялись на добродетель, ни профессиональная этика будущих членов ВККС", - сказал он.

Кроме того, Рада планирует обновить состав ВСП (законопроект №5068), пока документ только на рассмотрении депутатов.

"Высший совет правосудия должно быть совестью судебной власти. Любой человек, который действительно имеет основания утверждать, что судья нарушил в отношении него закон и правила профессиональной этики, например предпочитая другой стороне по делу, манипулировал своими обязанностями, должен почувствовать, что ВСП стоит на защите эффективного справедливого судопроизводства. ВСП должны доверять и люди, и бизнес, и политики, и сами судьи", - отметил глава профильного комитета.

Андрей Костин объяснил, что сами судьи должны понять, что надо действовать в соответствии с законом. Они должны увидеть принципиальную позицию ВСП по любой жалобе, касающейся неэтичного непрофессионального поведения судий.

Для понимания, законопроект №5068 предусматривает создание этики совета с участием наших международных партнеров. Она дает заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добродетели, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП.

Первый состав Этичного совета формируется из 3 человек из числа судий или судий в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными организациями в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями.

Как принимать решения? Большинством голосов от присутствующих членов, при условии, что оно поддержано двумя голосами членов Этичного совета, предложенных международными организациями.

"В случае одинакового количества голосов "за" и "против", проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против", во время повторного голосования, голоса членов Этичного совета, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями, являются решающими", - пояснил Костин.