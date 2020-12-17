Корниенко призывает депутатов и партии в регионах принять местные бюджеты до 25 декабря

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко обратился к депутатам, избранным от политсилы в местных советов, с призывом присоединиться к разработке местных бюджетов и принять их до 25 декабря.

Об этом говорится в распоряжении, изданном руководителям и депутатам фракций "Слуги народа" в местных советах.

"Средства в ОТГ и областях должны тратиться разумно и бережно. Работать не лишь на текущие потребности населенных пунктов, но и на их развитие. Поэтому призываю наших депутатов активно приобщиться к бюджетному процессу в своих местных советах. И до 1 января 2021 года поделиться его итогами с партией и жителями своих общин", - сказал Александр Корниенко.

В распоряжении говорится, что при разработке местных бюджетов нужно направить доходы местных бюджетов от акцизного налога на реализацию проектов местного развития: строительство школ, детских садов, обустройство улиц, ремонт дорог местного значения и мостов. Согласно показателям госбюджета на 2021 год, говорится о 8 миллиардов гривен.

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что после выборов партия продолжит создавать новую инфраструктуру на местах.

"Мы продолжим реализацию курса президента Зеленского на создание в наших общинах новой качественной инфраструктуры - транспортной, образовательной, медицинской, социальной. Наши депутаты, представители партии в местных советах должны обеспечить такое перераспределение средств местных бюджетов, чтобы стимулировать развитие общин, чтобы люди увидели и почувствовали улучшение условий жизни", - подчеркнул глава политсилы.

Напомним, 15 декабря Верховная рада одобрила государственный бюджет на 2021 год. "Слуга народа" дала 225 голосов и приняла смету фактически монобольшинством. Вместе с голосом Дмитрия Разумкова голосов было достаточно для самостоятельного принятия бюджета.

В смете предусмотрено, что зарплаты врачей и учителей вырастут на 30%. Всего на социальную защиту пойдет 313 млрд гривен, на образование - 169,4 млрд гривен. Доходы предусмотрены на уровне 1092,1 млрд гривен. Расходы - 1347,3 млрд гривен. Дефицит бюджета в 5,5% ВВП - меньше, чем в 2020 году и в предыдущем проекте нынешнего бюджета.

Депутаты успели принять смету в законодательно оговоренные сроки – до 15 декабря. Это, по словам Корниенко, даст местным общинам возможность так же вовремя разработать и принять бюджеты на 2021 год.

"Местные советы не должны медлить с финансированием важных для каждого украинца сфер в новом году. Приняв свои бюджеты, уже с 1 января они смогут начать распоряжаться деньгами", - отмечал он.

Согласно госсмете на 2021 год, ресурс местных бюджетов составит 509,8 млрд гривен. Это на 58,3 млрд грн больше, чем в 2020 году.

4,6 млрд грн в бюджете предусмотрено на Государственный фонд регионального развития (ГФРР). 30% должны направить на проекты развития регионов, 50% - на объекты социальной инфраструктуры. Еще 20% - на поддержку туристических магнитов в регионах, о чем ранее заявляли в Министерстве развития общин и территорий.