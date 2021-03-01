Корниенко назвал главные законопроекты на этой неделе

Реформировать судебную систему, сделать сады доступными для всех детей, урегулировать налогообложение игорного бизнеса и продолжить децентрализацию - на этой неделе парламент рассмотрит много социальных и экономических инициатив.

По его словам, одним из главных законопроектов на этой неделе станет именно судебная реформа (№ 3711-п), без которой другие реформы не будут иметь смысла.

"На этой неделе должны рассмотреть один из тех документов, с которых может стартовать судебная реформа в новом, современном виде. Именно этот законопроект будет продвигать судебную реформу. Речь не об отдельных персоналиях. Это история о принципах, которые позволят сформировать независимую добродетельную систему", - подчеркнул он.

По его мнению, нет смысла говорить об экономических, социальных или других реформах, если у общества нет базового доверия к судопроизводству. По словам Корниенко, тему судебной реформы нельзя измерить процентами, но все понимают: если судебная власть добродетельна, люди доверяют и не боятся несправедливого суда.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики, члена комиссии по вопросам правовой реформы Андрея Костина, позиция президента и партии "Слуга народа" заключается в изменении подхода при формировании органов судебной власти.

"Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины формировалась по квотному принципу, но президент и народные депутаты выступают за конкурсный подход. Это будет прозрачный, открытый конкурс, на котором будут отобраны наиболее компетентные и добросовестные новые члены ВККСУ. Люди хотят доверять судам и одновременно чувствовать ответственность судебной власти перед обществом", - пояснил Костин.

Также на повестке дня планируется рассмотреть изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, необходимые для реализации закона об инвестнянях (№3761, №3762).

Законопроекты помогут привлечению в экономику стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности, росту конкурентоспособности экономики Украины.

Возьмутся депутаты и за налогообложение доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№2713-п). Кроме налога на доход, будет уплачиваться и налог на прибыль по общей ставке 18%. А выигрыши в азартные игры и лотереи освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Важным будет вопрос повышения энергоэффективности в Украине (№4507). Это одна из важнейших задач для коммунальной сферы, энергетики, для страны в целом.

"Мы должны сократить затраты энергии при потреблении, повысить энергоэффективность, в частности, зданий органов госвласти, и зданий, находящихся в управлении органов местного самоуправления", - отметил Александр Корниенко.

Также на повестке дня урегулирование вопроса алиментов (№3881). Планируют установить единый минимальный размер, что позволит увеличить алименты, которые взыскиваются на ребенка других членов семьи (не родителей).

Важным станет и территориальная доступность дошкольного образования (№4604). Ее цель - создать благоприятные условия для первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования детей, проживающих в территориальных пределах их обслуживания.

"Так, предлагается, что в первую очередь зачисляются все дети, место проживания которых рядом с заведением подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые получают образование в этом дошкольном учреждении, или детьми его работников. На свободные места зачисляются дети, которые проживают рядом", - пояснил глава партии.

Также депутаты продолжат реформу децентрализации.

"Президент дал нам задание. Мы должны довести до ума Конституционный процесс и подготовиться к внесению изменений в Конституцию в вопросе децентрализации. А сейчас можем уже работать над улучшением - развивать институт старост (№4535) и реформировать территориальные организации исполнительной власти в Украине (№4298). Речь идет об изменении функций госадминистраций", - сообщил Корниенко.

Напомним, также парламент заслушает министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, депутатов интересуют вопросы пандемии и процесс вакцинации, который стартовал в Украине.