Корнієнко назвав головні законопроекти цього тижня

Реформувати судову систему, зробити садочки доступними для всіх дітей, врегулювати оподаткування грального бізнесу та продовжити децентралізацію - цього тижня парламент розгляне багато соціальних та економічних ініціатив.

За його словами, одним з найголовніших законопроектів цього тижня стане саме судова реформа (№ 3711-д), без якої інші реформи не матимуть сенсу.

"Цього тижня маємо розглянути один з тих документів, з яких може стартувати судова реформа в новому, сучасному вигляді. Саме цей законопроект просуватиме судову реформу. Мова не про окремих персоналій. Це історія про принципи, які дозволять сформувати незалежну доброчесну систему", - наголосив він.

На його думку, немає сенсу говорити про економічні, соціальні чи безпекові реформи, якщо в суспільства нема базової довіри до судочинства. За словами Корнієнка, тему судової реформи не можна виміряти відсотками, але всі розуміють: якщо судова влада доброчесна, люди довіряють і не бояться несправедливого суду.

За словами голови комітету ВРУ з питань правової політики, члена комісії з питань правової реформи Андрія Костіна, позиція президента і політичної партії "Слуга народу" полягає у зміні підходу при формуванні органів судової влади.

"Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України формувалася за квотним принципом, але президент та народні депутати виступають за конкурсний підхід. Це буде прозорий, відкритий конкурс, на якому будуть відібрані найбільш компетентні й доброчесні нові члени ВККСУ. Люди хочуть довіряти судам і водночас відчувати відповідальність судової влади перед суспільством", - пояснив Костін.

Також на порядку денному планують розглянути зміни до Податкового та Митного кодексів, необхідні для реалізації закону про інвестнянь (№3761, №3762).

Законопроекти допоможуть залученню в економіку України стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості, зростанню конкурентоспроможності економіки України.

Візьмуться депутати і за оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей (№2713-д). Крім податку на дохід, сплачуватиметься також податок на прибуток за загальною ставкою 18%. А виграші в азартні ігри та лотереї звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Важливим буде питання підвищення енергоефективності в Україні (№4507). Це одне з найважливіших завдань для комунальної сфери, енергетики, для країни в цілому.

"Ми маємо скоротити витрати енергії при споживанні, підвищити енергоефективність, зокрема, будівель органів держвлади, та будівель, які перебувають в управлінні органів місцевого самоврядування", - зауважив Олександр Корнієнко.

Також на порядку денному врегулювання питання аліментів (№3881). Планують встановити єдиний мінімальний розмір, що дасть змогу збільшити аліменти, які стягуються на дитину з інших членів родини (не батьків).

Важливим стане і територіальна доступність дошкільної освіти (№4604). Її мета - створити сприятливі умови для першочергового зарахування до закладів дошкільної освіти дітей, що проживають у територіальних межах їхнього обслуговування.

"Так, пропонується, що насамперед зараховуються всі діти, місце проживання яких поряд із закладом підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому дошкільному закладі, чи дітьми його працівників. На вільні місця зараховуються діти, які не проживають поряд", - пояснив глава партії.

Також депутати продовжать реформу децентралізації.

"Президент дав нам завдання. Ми маємо довести до ладу Конституційний процес і підготуватися до внесення змін у Конституцію в питанні децентралізації. А зараз можемо вже працювати над покращення - розвивати інститут старост (№4535) та реформувати територіальні організації виконавчої влади в Україні (№4298). Йдеться про змінення функцій держадміністрацій", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, також парламент заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Зокрема, депутатів цікавлять питання пандемії та процес вакцинації, що стартував в Україні.