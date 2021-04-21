Корниенко назвал главные итоги двух лет президентства Зеленского

Президент Владимир Зеленский остается самым популярным политиком Украины, несмотря на ряд вызовов, с которыми столкнулась новая команда. В то же время уровень доверия к нему в разы больше, чем у всех руководителей государства за аналогичный срок.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время подведения итогов второй годовщины президентства Владимира Зеленского.

По его словам, это и является подтверждением эффективности менеджмента новой команды.

"Обычно политики выбирают какую-то крайность - и за нее борются. Владимир Зеленский же не использует никаких политических инструментов, которые могли бы усилить раскол в нашем обществе. Власть не играет на темах языка, нацменьшинств и не дает таких социальных обещаний, которые не может выполнить", - сказал он.

Корниенко назвал основные достижения за два года. Речь идет, в частности, о завершении децентрализации, повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты, старт диджитализации и запуск программы дешевых кредитов для бизнеса и на жилье. Также власть поддержали культуру и креативные индустрии, уменьшив ставку НДС для них до 7%.

Отдельно председатель партии отметил президентский проект "Большую стройку". По его словам, благодаря проекту не только улучшается состояние дорог и социальных объектов, но и сохраняются рабочие места. Кроме того, его реализация стимулирует развитие таких смежных сфер как туризм или образование.

В то же время глава СН напомнил, что благодаря открытию рынка земли украинцы будут иметь настоящее право собственности на свои участки. А запуск всеукраинского референдума наполнит реальным содержанием права, закрепленные в Конституции.

"Владимир Зеленский последовательно выполняет предвыборную программу и политические обещания. Некоторые изменения идут сложно, встречают яростное сопротивление старой системы и олигархов, однако воплощаются в жизнь. Началась реальная деолигархизация государства: в государственную собственность возвращены энергетические объекты, которые были присвоены Медведчуком, ведутся расследования по хищению средств в ПриватБанке", - заявил Корниенко.

Он также назвал Владимира Зеленского антикризисным менеджером.

"Впервые Украина проходит кризис без обвала национальной валюты, у нас нет проблем с банками, а бюджет перевыполняется - в прошлом году перевыполнение составило 54 млрд грн. И это в условиях глобального кризиса. Какая еще власть из тех, что были в Украине, может таким похвастаться? Ни одна", - отметил он.

Корниенко подчеркнул, что борьба с пандемией сопровождалась другими одновременными кризисами. Это - и агрессивные информационные влияния, и блокирование оппозицией внедрения рынка земли, и подрыв "судьями Януковича" антикоррупционной инфраструктуры, и тарифный кризис из-за существования энергетических монополий.

Кроме того, по его словам, Зеленскому как главнокомандующему удалось достичь существенных результатов на "восточном фронте". Так, возобновилась коммуникация в "нормандском формате", а на Донбассе было самое долгое в истории войны соблюдение режима прекращения огня.

Также Украина ввела санкции против пророссийского лобби. Кроме этого, глава государства восстанавливает на мировой арене внимание к проблемам с деоккупацией Крыма, инициировав "Крымскую платформу".

"Во время любых переговоров по Донбассу Украина держала исключительно патриотическую линию: стремимся к миру, но на условиях Украины - восстановление суверенитета и территориальной целостности на всей территории", - отметил он.