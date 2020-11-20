Корниенко: главная задача на местах - успешные общины

Основной задачей депутатов от "Слуги народа" на время каденции в местных советах будет создание успешных общин.

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, незадолго до выборов в Украине образовалось около 700 новых общин, которые еще не успели стать полностью самостоятельными. "Слуги" должны исправить эту ситуацию.

"Для этого существует различный инструментарий. Например, на первые две-три сессии местных советов - это бюджетный процесс. Мы им сейчас даем задание - через призму их же критики во время избирательной кампании срочно проводить аудит предлагаемого бюджета и запланированных расходов... Они сейчас должны провести анализ и выйти с предложениями, что поменять в бюджетах развития, на что сделать акценты. И такие задачи мы будем ставить каждый квартал", - пояснил Корниенко.

После окончания выборов представители различных политических сил должны объединяться и работать на благо украинцев, считает глава "Слуги народа". Центральная и местная власть должны найти общие точки соприкосновения, особенно в условиях сложной ситуации с пандемией COVID-19.

"Если сейчас продолжить борьбу между партиями, то она будет точно не на пользу всей ситуации. Сейчас нужно договариваться. Но договариваться не вокруг каких-то коррупционных схем, а вокруг идей для дальнейшего развития местного самоуправления, которые мы поддерживаем как партия в парламенте", - отмечает Корниенко.

В "Слуге народа" собираются провести тренинги для новоизбранных депутатов на местах. Для прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов по партийным руководством разрабатывают специальный веб-приложение, который начнут тестировать в начале следующего года.

Также в партии планируют усиливать взаимодействие выбранных на местах "Слуг" с центральной властью, организовывать встречи с парламентскими депутатами, членами профильных комитетов Рады.

Корниенко уверен, что местные депутаты смогут использовать возможность прямого взаимодействия с центральной властью для решения проблем жителей своих общин и улучшения ситуации на местах.

"Мы верим, что наше преимущество как партии власти должно посодействовать нашим местным депутатам. Они должны использовать взаимодействие с народными депутатами, те - с Кабмином и с центральной властью на местах, с губернаторами и так далее, чтобы решать проблемы граждан", - рассказывает глава политсилы.

Результаты "Слуги народа" на местных выборах Корниенко называет большой победой. И отмечает, что сравнивать их с результатами парламентских выборов не совсем корректно. Ведь на местах совсем другая специфика, потому что люди голосуют в основном за местные партии.

"Мы как национальная партия со своей стороны постарались в избирательной кампании максимально приблизиться к местному дискурсу, к обсуждению локальных проблем. Но если мы во время избирательной кампании многие критиковали мэров по тем или иным вопросам, то сейчас будем требовать от них уже на уровне депутатов эти проблемы решать, что-то исправлять, что-то улучшать", - говорит Корниенко.

Напомним, по данным параллельного подсчета 90-95% голосов "Слуга народа" имеет около 6 100 депутатов местных советов и 223 главы местных.

В ЦИК также подтверждают лидерство политсилы по количеству полученных мандатов и избранных от партии местных голов.

По результатам, полученным ЦИК по состоянию на 18 ноября, "Слуги" взяли 17,59 % (5 809 мандатов) от общего количества депутатов местных советов и 30,74 % (225 человек) от общего количества избранных местных