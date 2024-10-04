Користь далекої дороги: чим зайнятись пасажирам в салоні авто

Звісна річ, у бувалих мандрівників свої методи скоротити час на довгих маршрутах, та й фантазія і матеріальні можливості у кожного з нас свої. Проте тут ми пропонуємо наш досвід автожурналістів розважити себе у далеких поїздках – с користю і без великих витрат.

Обов’язки штурмана

Включитись у процес управління машиною в якості штурмана – в усіх сенсах гарна ідея. У тому числі і за наявності в машині GPS-навігатора того чи іншого типу. Вдумливий штурман допоможе прив’язувати карту з екрана до реальної місцевості і слідкуватиме за "свіжістю" картографії. А ще, скажімо, будь-якому водієві буде корисною підказка щодо смуги руху перед розв’язкою або порада щодо маршруту у стратегічному плані.

Скажімо, іноді тільки людина-навігатор може вчасно зрозуміти, що GPS веде машину на недобудовану чи розбиту фурами окружну дорогу, або, навпаки, заганяє вас у завантажений маршрутками центр транзитного міста. Нарешті, далеко не завжди на цифрових картах позначені брендові АЗС, де можна відпочити, заправити машину і "заправитись" пасажирам – штурман може слідкувати і за цим питанням. Так чи інакше, постійний аналіз маршруту допоможе пасажиру чимось зайняти голову, і дорога не здаватиметься довгою.

Плюс туризм

Навіть у ділову поїздку можна включити елементи туризму. Наша країна (власне, як і будь-яка сусідня) багата на мальовничі краєвиди та різного роду пам’ятки культури, тож просто гріх проминати цікаві місця, не віддавши їм належної уваги. Якщо подумати про це завчасно, можна знайти в інтернеті відповідні сайти і почитати про місцевість, якою пролягатиме ваш маршрут. Щоб при наближенні до цікавих локацій виступити гідом для інших пасажирів. А в найкращому випадку було б гарно підготувати схему з’їзду з траси для наближення (хоча б короткочасного) до певних точок інтересу і розповісти про них всім членам екіпажу.

Офіс на ходу

Сучасні авто дуже часто дозволяють перетворити їх салон якщо не на офіс, то на робоче місце "білого комірця". І за наявності ноутбуку з належними характеристиками в машині можна працювати навіть на ходу. При тому, якщо в машині немає розетки 220 В, підзаряджати ноут можна на автозаправних комплексах, де є кав’ярні – зазвичай, доступні розетки там є. Так, для повного зарядження батареї ноутбуку треба більше години, але велику долю ємності посаджений акумулятор відновлює саме в перший період після підключення до розетки – така властивість усіх літій-іонних батарей.

Певно, не варто нагадувати, що більшість українських автотрас має непогане покриття мережею GSM-зв’язку, в тому числі й 3G та 4G. Тож подбайте заздалегідь, аби у тому смартфоні, що буде створювати вам Wi-Fi- точку доступу, перед мандрівкою був поповнений рахунок.

А от цього – не треба!

На завершення ми залишили, певно, одне з найважливіших повідомлень: під час далекої подорожі дуже небажано спати. В першу чергу тому, що такий приклад може "загітувати" до розслаблення і водія. І ще одне міркування – для людини, яка спить сидячи у кріслі авто, наслідки ДТП або просто екстремальної ситуації бувають набагато тяжчі, ніж для тих пасажирів, що залишаються активними. І навіть будь-який різкий і несподіваний маневр краще переносить людина, яка бачить, що відбувається, і готова зреагувати.

Коротко

Варіантів зайняти себе у дорозі насправді є чимало, але ми як досвідчені мандрівники насмілимось порадити вам використати, так би мовити, туристичну складову. Оскільки автомобіль серед усіх видів транспорту дає мандрівникам найбільше свободи, не варто марнувати можливістю побачити щось нове і дізнатися більше цікавого про свою країну та про місцевість, через яку довелося їхати.