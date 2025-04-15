Корисні поради автомобілістам: як довго можна зберігати запас бензину

Час летить і ось ваша каністра з запасним бензином припала шаром пилу. Звісно, всередині пилу немає, але чи не псується пальне з плином часу в інший спосіб?

Про те, як скоро зіпсується ваш запасний бензин у каністрі, читайте в матеріалі РБК-Україна .

У неспокійні часи багато хто з водіїв воліє мати про запас бодай каністру бензина. Ідея непогана, але ж не секрет, що пальне старіє. І наскільки швидко?

Чому старішає бензин?

У хімічному складі бензину присутні летючі фракції, і вже тому він не може бути продуктом тривалого зберігання. Крім того, що з часом бензин втрачає частину своїх компонентів, він окислюється, а ще концентрує в собі смолисті речовини – і зрештою це впливає на його експлуатаційні якості.

В Україні характеристики бензина визначаються за ДСТУ 7687:2015 "Бензини автомобільні Євро" – і згідно нього гарантійний термін зберігання товарного бензину становить не менше 6 місяців.

Інший український стандарт – ДСТУ 8704:2017 – керує якостями спеціальних бензинів. Йдеться, зокрема, про пальне, призначене "для зберігання на підприємствах державного матеріального резерву, а також для потреб оборони держави, ліквідації надзвичайних ситуацій та на експорт". Так ось цей стандарт визначає для автобензинів довготривалого зберігання термін придатності 5 років. Щоправда, пересічних автомобілістів це не повинно хвилювати, адже у вільний продаж таке паливо не потрапляє. І попри те, є один варіант отримати у своє розпорядження бензин, який без наслідків зберігатиметься більше гарантійного строку.

Як продовжити термін зберігання бензину?

Хімічна промисловість створила декілька видів спеціальних антиокислювальних присадок, які крім іншого можна використовувати при гаражному зберіганні бензину.

По-перше, є така собі присадка для промислового використання – препарат типу "Агідол-1". У минулому її використовували на нафтобазах та у великих автотранспортних підприємствах для запобігання окисленню бензину.

По-друге, пересічні автомобілісти на побутовому рівні можуть використовувати "любительські" стабілізуючі присадки. Вони додаються в ємність для зберігання бензину або просто в бак. Наприклад, подібний препарат виробляє німецька компанія Liqui Moly, її консервант для пального призначається для власників машин, де пальне надовго затримується у баку. Це стосується гібридних моделей, автомобілів з ГБО, ретроавтомобілів, які нечасто виїздять з гаража тощо.

Проте подібні присадки мають важливу особливість: вони не повертають первинних якостей старому бензину, вони мов "консервують" заявлені виробником характеристики на тривалий час. Тобто головна умова використання стабілізаторів бензину – їх слід додавати у бензин завчасно, до того, як він почне старішати і втрачати свої властивості.

Як правильно зберігати бензин

На щастя, як показує практика, якісний бензин не демонструє помітної втрати характеристики і через рік зберігання. Але йдеться тільки про пальне, придбане на АЗС шанованих мережевих брендів.

Також на тривалість збереження бензином його властивостей впивають умови зберігання. Ось кілька порад від фахівців, які за родом діяльності причетні до зберігання пального:

Зберігайте бензин у герметичній тарі . Врешті решт підійдуть не тільки металеві каністри, а й стандартні пластикові баклажки для води.

. Врешті решт підійдуть не тільки металеві каністри, а й стандартні пластикові баклажки для води. Тара має бути чистою. В першу чергу йдеться про відсутність у тарі води, яка залишається після зими або після мийки каністри. Воду можна або завчасно витрусити, або висушити, або прибрати спеціальним препаратом. Якщо використовується стара металева каністра, в ній не повинно бути частинок іржі.

В першу чергу йдеться про відсутність у тарі води, яка залишається після зими або після мийки каністри. Воду можна або завчасно витрусити, або висушити, або прибрати спеціальним препаратом. Якщо використовується стара металева каністра, в ній не повинно бути частинок іржі. Місце зберігання бензину має бути прохолодим. Треба підібрати місце, яке і влітку буде прохолодним. Наприклад, таким сховищем може бути оглядова яма гаража, кам’яний сарай, льох тощо.

Що буде, якщо заправитись старим бензином

Варіантів декілька. По-перше, двигун може просто не запуститись. По-друге, прострочений бензин може "поділитись" своїми відокремленими смолистими речовинами з баком та іншими деталями паливної системи автомобіля – аж до того, що відкладеннями заб’ються вузькі канали інжекторів та паливного насосу.

Старий бензин часто втрачає октанове число, і якщо це станеться, двигун працюватиме з детонацією. А це явище настільки шкідливе для двигуна, що може призвести до руйнації його деталей.

Коротко

Якщо ви твердо налаштовані мати запас бензину на випадок крайньої потреби, не тримайте його весь час у каністрі чи іншій ємності. Раз на півроку влаштовуйте запасам ротацію – виливайте те, що простояло кілька місяців у каністрі, в бак (бажано не геть порожній), а в каністру заливайте свіжу порцію, придбану на надійній АЗС.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Liqui Moly.