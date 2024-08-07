Коригував удари по Миколаєву. СБУ затримала ворожого інформатора

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який коригував повітряні удари Росії по Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

За координатами інформатора ворог готував нову комбіновану атаку на Миколаїв із використанням дронів-камікадзе типу "Ланцет" та крилатих ракет. Цілями для ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки Сил оборони.

Зокрема спецслужби Росії бажали отримати від інформатора локації протиповітряної оборони (ППО) й мобільних вогневих груп.

Інформатором виявився 53-річний будівельник, який перебував на зв’язку з блогером-агентом Федеральної служби безпеки (ФСБ) Сергієм Лебедєвим з псевдонімом "Лохматий".

Для збору інформації зрадник об’їжджав територію обласного центру та прилеглу місцевість. Також намагався "втемну" випитувати інформацію про Збройні сили України (ЗСУ) у мешканців громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи.

"Отримані відомості зловмисник відображав на гугл-карті у вигляді позначок українських об’єктів для відправлення "звіту" ФСБ", - додає СБУ.

Окрім затримання зрадника, також було проведено комплексні заходи з метою убезпечення локацій українських військ.

Фото: СБУ затримала ворожого інформатора (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Йому загрожує 12 років тюрми.