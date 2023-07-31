Коригував ракетні удари РФ. У Запорізькій області затримали викладача вишу

За даними слідства, зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року.

За вказівкою РФ він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи й прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:

мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування зі спецслужбою РФ;

чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

три рації;

оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Фото: у Запорізькій області затримали викладача вишу, який коригував ракетні удари РФ (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі інформатор під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Інформатори та агенти ФСБ в Україні

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.