Коригував атаки росіян по шпиталях ЗСУ на Полтавщині: СБУ викрила ворожого агента

Що сталось

Саме ці об’єкти використовувались для лікування та реабілітації поранених українських захисників.

Затриманим виявився 36-річний місцевий мешканець, безробітний, який відкрито підтримував країну-агресора в проросійських Telegram-каналах.

За завданням воєнної розвідки РФ (ГРУ) він "втемну" дізнавався у знайомих розташування військових шпиталів та медичних установ, після чого особисто перевіряв координати на місцевості.

Фото: СБУ викрила зрадника, який передавав РФ дані про шпиталі на Полтавщині

Крім шпиталів, агент намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних груп ППО, які захищають повітряний простір регіону.

Завдяки оперативним діям СБУ вдалося попередити можливі повітряні атаки на об’єкти Сил оборони.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон та кілька сім-карт, які він регулярно змінював для приховування зв’язку з окупантами.

Що загрожує

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.