Корейський доброволець у ЗСУ закликав солдатів КНДР здаватися в полон (відео)

Він закликає тих, кого відправили воювати до чужої країни зробити вибір, тим самим врятувати своє життя та забезпечити безпеку для своїх рідних та близьких.

"Ми з тобою одного коріння, однієї крові, з однієї землі. Єдине, що нас розділяє, – це кордон, який ти не вибирав. Але кожен день ти питаєш себе: для чого і за кого?" – сказав доброволець у зверненні.

Він наголошує, що Україна гарантує полоненим гуманне поводження та можливість розпочати нове життя. Також військовий зазначає, що в Україні на тих, хто вирішить здатися в полон чекають підтримка, робота та можливості для того, аби почати життя з чистого аркуша.

У своєму зверненні він також закликав військових із КНДР "дивитися правді в очі": диктатор Кім Чен Ин живе в розкоші, тоді як інші терплять злидні.

Проєкт "Хочу жити" підкреслив, що українська сторона забезпечує всі міжнародні стандарти поводження з полоненими, що є незвичним для солдатів із КНДР.