Корецький назвав категорію українців, яким варто виїхати з міст до зими

За словами Корецького, виїзд із міста є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати протягом зими.

Прем'єр пояснив це можливими тривалими блекаутами. Особливо складною ситуація може стати для людей, яким важко самостійно пересуватися або які живуть на високих поверхах багатоповерхівок.

У разі відключення електроенергії такі мешканці можуть потребувати додаткової допомоги. На думку Корецького, краще вирішити це питання заздалегідь, а не тоді, коли екстрені служби одночасно ліквідовуватимуть наслідки російських атак.

"Виїжджати - це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема", - зауважив прем'єр.

Саме цій категорії людей прем'єр радить заздалегідь знайти альтернативне місце перебування на зимовий період.

Він зазначив, що вже обговорював це питання з мером Києва. За його словами, кількість людей, які можуть потребувати такої допомоги, відома, а відповідні служби вже працюють із ними.

Як Україна готується до зими

Корецький також запевнив, що План стійкості виконується. За його словами, цього року Україна збільшила генеруючі потужності та підготувала більше резервного живлення для критично важливих об'єктів.

Водночас повністю захистити всю інфраструктуру від російських ударів неможливо, особливо з огляду на застосування балістичних ракет.

"Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими", - запевнив прем'єр.

Він водночас наголосив, що загрози залишаються високими. Російські війська змінюють та вдосконалюють тактику, тому повністю передбачити перебіг наступної зими неможливо.

"Легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарію, в нас немає іншого варіанту", - підсумував Корецький.