На кордоні України та Польщі завершують будівництво нового пункту пропуску

У Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею. Йдеться про КПП "Нижанковичі - Мальховичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Facebook.

За його словами, міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі" запрацює через пів року.

Будівництво пункту розпочалося у вересні 2021 року. Зараз воно уже на завершальному етапі.

Також Львівська ОВА та Підкарпатське воєводство скерували до міністерств розвитку обох країн пропозиції про будівництво залізничного сполучення на КПП "Нижанковичі - Мальховичі". Наразі очікують на відповідь.

У Львівській ОВА нагадали, що колії на дільницях "Самбір - Хирів" та "Держкордон - Старява - Хирів - Нижанковичі - Держкордон" повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень. Зараз розглядається питання щодо запуску чотирьох регіональних міжнародних поїздів, місткість кожного - 206 пасажирів.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення.

9 січня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та залізниці. Вчора у Польщі розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика".