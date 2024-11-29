На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" призупинено в'їзд вантажівок в Україну. Це сталося через збій системи митного оформлення у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.
Як зазначили на митниці, польська сторона повідомила, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.
"Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну. При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.
Раніше ми писали про те, що з 1 листопада для водіїв в Україні впровадили нові обмеження швидкості та посилили контроль на польському кордоні.
Детальніше про зміни, які чекають на українців в листопаді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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