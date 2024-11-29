На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина

Як зазначили на митниці, польська сторона повідомила, що у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення.

"Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну. При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали про те, що з 1 листопада для водіїв в Україні впровадили нові обмеження швидкості та посилили контроль на польському кордоні.