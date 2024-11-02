На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина

На одному з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можливі затримки. Йдеться про КПП "Дорогуськ - Ягодин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.
"Після оновлення програмного забезпечення в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" система митного оформлення Республіки Польща працює в аварійному режимі", - повідомили в службі.
Водночас міжнародних перевізників попередили, що це може призвести до затримки "Є-черги" та накопичення транспортних засобів перед Дорогуськом як на вʼїзд, так і на виїзд з України.
"Просимо врахувати дану інформацію при плануванні перевезень. Про відновлення пропуску в повному обсязі повідомимо додатково", - зауважили в митній службі.
Нагадаємо також, що з 1 листопада для водіїв в Україні впровадили нові обмеження швидкості та посилили контроль на польському кордоні.
Детальніше про зміни, які чекають на українців в листопаді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.