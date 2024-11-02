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На кордоні України з Польщею можливі затримки: у чому причина

Фото: на кордоні України з Польщею можливі затримки (facebook.com VNcustomUA)
Автор: Каріна Левицька

На одному з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можливі затримки. Йдеться про КПП "Дорогуськ - Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.

"Після оновлення програмного забезпечення в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" система митного оформлення Республіки Польща працює в аварійному режимі", - повідомили в службі.

Водночас міжнародних перевізників попередили, що це може призвести до затримки "Є-черги" та накопичення транспортних засобів перед Дорогуськом як на вʼїзд, так і на виїзд з України.

"Просимо врахувати дану інформацію при плануванні перевезень. Про відновлення пропуску в повному обсязі повідомимо додатково", - зауважили в митній службі.

Нагадаємо також, що з 1 листопада для водіїв в Україні впровадили нові обмеження швидкості та посилили контроль на польському кордоні.

Детальніше про зміни, які чекають на українців в листопаді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Державна митна службаПольща