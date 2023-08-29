На українсько-білоруському кордоні вночі 29 серпня через удар блискавки здетонувало декілька протитанкових мін. Внаслідок чого пошкоджено залізничне полотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

Як повідомляється, підрив протитанкових мін стався на території Овруцького району Житомирської області за 800 метрів від білоруського пункту пропуску "Словечно" у Гомельській області.

Як ймовірну причину вибуху вказують влучання блискавки в одну з електрошахт. Внаслідок вибуху нібито пошкоджено опору мосту та залізничні колії.

Фото: на кордоні України з Білоруссю здетонували міни, пошкоджено залізницю (t.me/Hajun_BY)

Пізніше у коментарі "Радіо. Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив цю інформацію.

"За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче до нас із війною", - наголосив Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Росія вивела усі свої війська з Білорусі та перекинула на Куп’янський напрямок. Водночас у вересні заплановані навчання, що може стати приводом для нарощування військової присутності.

"Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку", - зазначив він.

Водночас у вересні ц.р. на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності, повідомив Наєв.

"Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні - не виключається", - додав генерал.