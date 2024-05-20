На кордоні з Румунією помітили ведмедів. Прикордонники попередили про небезпеку ухилянтів

На гірських маршрутах поруч з українсько-румунським кордоном було зафіксовано велику кількість ведмедів. Це може бути небезпечним для туристів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
За даними прикордонників, днями прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедів та розкидані на місцевості речі.
Попри те, що наразі більшість гірських маршрутів закриті, є категорія охочих які все ж йдуть в гори. Мова про чоловіків, які хочуть не законно перетнути кордон та піти до Румунії.
"Туристи" відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. Однак в певний момент їм стає тяжко нести речі, вони їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів.
"Застерігаємо! Утримуйтеся від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для вашого життя", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, після того, як в Україні запровадили військовий стан та оголосили про мобілізацію почастішали випадки незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.
Зокрема, чоловіки намагаються переплисти річку Тиса, яка йде вздовж кордону України та Словаччини. Однак через стрімкий потік води та глибина не завжди дозволяють зробити це вдало - тому прикордонники часто знаходять тіла чоловіків.
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