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На кордоні з Польщею затримали українського бізнесмена Ігоря Мазепу, - джерела

Фото: український бізнесмен Ігор Мазепа (facebook.com/Ig.Mazepa)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українського бізнесмена Ігоря Мазепу, який є головою інвестиційної компанії Concorde Capital, затримали на кордоні з Польщею.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За їхніми даними, бізнесмена затримали під час спроби виїхати за кордон - це сталося на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" сьогодні, 18 січня, о 15:00.

Джерела розповіли, що Державне бюро розслідувань вже проводить обшуки в офісі Concorde Capital. Справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом.

Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

Нагадаємо, раніше Мазепа критикував високу концентрацію держави в економіці України.

За його словами, такі умови стануть великою перепоною для розвитку нашої країни після завершення війни з Росією.

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Ігор МазепаДБР