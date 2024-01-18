На кордоні з Польщею затримали українського бізнесмена Ігоря Мазепу, - джерела

За їхніми даними, бізнесмена затримали під час спроби виїхати за кордон - це сталося на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" сьогодні, 18 січня, о 15:00.

Джерела розповіли, що Державне бюро розслідувань вже проводить обшуки в офісі Concorde Capital. Справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом.

Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

Нагадаємо, раніше Мазепа критикував високу концентрацію держави в економіці України.

За його словами, такі умови стануть великою перепоною для розвитку нашої країни після завершення війни з Росією.