На кордоні з Польщею почали тестувати камери автофіксації

У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею почалось тестування камер автоматичної фіксації в межах проєкту "єЧерга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону.

"Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі - мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації - це один з інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, зараз паралельно обстежуються ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску. Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу. Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі". Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Як повідомили у міністерстві, тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

Зазначено, що у випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів прем'єр.

Також нагадаємо, що Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею з восьми до одного. Також змінилися вимоги до документів, які пред'являються на кордоні.