На кордоні з Польщею в черзі 2300 вантажівок. У ДПСУ назвали найбільш "важкі" напрямки

"Станом на ранок цей показник десь на рівні майже 2300 вантажних транспортних засобів. Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок. Найбільше - це навпроти пунктів пропуску "Краківець" і "Ягодин", - розповів він.

Демченко зазначив, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажівок по напрямку виїзду з України і в'їзд в Польщу, йдеться про напрямок пункту пропуску "Ягодин".

"Також звісно невеликі показники на цьому напрямку в зворотному напрямку в бік України. За минулу добу перетнуло десь 50 вантажівок", - додав він.

Також, за його словами, досить складна ситуація по напрямку пункту пропуску "Шегині".

"Якщо з п'ятниці по понеділок вони взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. То з понеділка хоч і пропускають, але ну практично мізерну кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки, які прийняли суміжна сторона", - констатував спікер.

Блокада Польщею кордону із Україною

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика". Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

На даний момент заблоковано 6 із 9 пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Водночас, як зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незважаючи на протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги до України не фіксують.

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.