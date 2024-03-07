На кордоні з Польщею в черзі 2300 вантажівок. У ДПСУ назвали найбільш "важкі" напрямки

В черзі на кордоні України та Польщі на ранок четверга, 7 березня, знаходяться 2300 вантажівок. Надважка ситуація з рухом на трьох з шести заблокованих пунктах пропуску - "Краківець", "Ягодин" та "Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Станом на ранок цей показник десь на рівні майже 2300 вантажних транспортних засобів. Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок. Найбільше - це навпроти пунктів пропуску "Краківець" і "Ягодин", - розповів він.

Демченко зазначив, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажівок по напрямку виїзду з України і в'їзд в Польщу, йдеться про напрямок пункту пропуску "Ягодин".

"Також звісно невеликі показники на цьому напрямку в зворотному напрямку в бік України. За минулу добу перетнуло десь 50 вантажівок", - додав він.

Також, за його словами, досить складна ситуація по напрямку пункту пропуску "Шегині".

"Якщо з п'ятниці по понеділок вони взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. То з понеділка хоч і пропускають, але ну практично мізерну кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки, які прийняли суміжна сторона", - констатував спікер.

Блокада Польщею кордону із Україною

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика". Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

На даний момент заблоковано 6 із 9 пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Водночас, як зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незважаючи на протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги до України не фіксують.

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.