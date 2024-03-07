На границе с Польшей в очереди 2300 грузовиков. В ГПСУ назвали наиболее "трудные" направления

В очереди на границе Украины и Польши на утро четверга, 7 марта, находятся 2300 грузовиков. Наиболее сложная ситуация с движением на трех из шести заблокированных пунктах пропуска - "Краковец", "Ягодин" и "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"По состоянию на утро этот показатель где-то на уровне почти 2300 грузовых транспортных средств. Это совокупно на всех шести направлениях, где польские фермеры продолжают блокировать или осложнять движение для проезда грузовиков. Больше всего - это напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", - рассказал он.

Демченко отметил, что польские фермеры продолжают вообще блокировать движение для грузовиков по направлению выезда из Украины и въезд в Польшу, речь идет о направлении пункта пропуска "Ягодин".

"Также, конечно, небольшие показатели на этом направлении в обратном направлении в сторону Украины. За минувшие сутки пересекли где-то 50 грузовиков", - добавил он.

Также, по его словам, достаточно сложная ситуация в направлении пункта пропуска "Шегини".

"Если с пятницы по понедельник они вообще блокировали движение для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. То с понедельника хоть и пропускают, но ну практически скудное количество грузовых транспортных средств. К примеру, за минувшие сутки на въезд в Украину через этот пункт пропуска последовали 20 грузовиков, а в сторону Польши только 3 грузовика, которые приняли смежная сторона", - констатировал спикер.

Блокада Польшей границы с Украиной

Напомним, 9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика". Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

На данный момент заблокированы 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Польшей. В тоже время, как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на протесты польских фермеров и перевозчиков, случаев задержки доставки вооружения или гуманитарной помощи в Украину не фиксируют.

5 марта польские фермеры сообщили, что продлевают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.