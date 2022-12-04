На кордоні з Молдовою не працюють п'ять пунктів пропуску через перебої зі світлом

На кордоні з Молдовою призупинили роботу п'ять пунктів пропуску. Причиною цього стала відсутність світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прикордонної служби Молдови

На українсько-молдовському кордоні не працюють пункти пропуску Вулканешти - Виноградівка, Мирне - Табаки, Чадир-Лунга - Нові Траяни, Саїца - Лісне, Унгурь - Бронниця.

Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

Нагадаємо, що на кордонах через важку ситуацію в енергосистемі України іноді спостерігаються ускладнена робота пунктів пропуску.

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