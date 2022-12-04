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На границе с Молдовой не работают пять пунктов пропуска из-за перебоев со светом

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Одесская область, Воскресенье 04 декабря 2022 12:53
На границе с Молдовой не работают пять пунктов пропуска из-за перебоев со светом Фото: ряд пунктов пропуска на границе с Молдовой не работают (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Молдовой приостановили работу пять пунктов пропуска. Причиной этого стало отсутствие света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Молдовы.

На украинско-молдовской границе не работают пункты пропуска Вулканешты - Виноградовка, Мирное - Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Траяны, Саица - Лесное, Унгурь - Бронница.

Пока неизвестно, когда пункты пропуска возобновят работу. Поэтому пограничники призывают заранее планировать маршруты.

Напомним, что на границах из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины иногда наблюдается усложненная работа пунктов пропуска.

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пограничная служба Молдова Граница с Украиной
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