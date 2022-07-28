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Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства отсутствует

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Четверг 28 июля 2022 21:18
Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства отсутствует Фото: Геннадий Корбан (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмен, глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства по-прежнему отсутствует. Он также обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с предложением помочь выявить тех украинцев, у которых есть паспорта других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook.

"Я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт. Причём даже в Вашем окружении", - написал Корбан.

Он также призвал власть избегать двойных стандартов и перестать жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон".

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Геннадий Корбан
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