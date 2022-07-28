Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства отсутствует
Бизнесмен, глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства по-прежнему отсутствует. Он также обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с предложением помочь выявить тех украинцев, у которых есть паспорта других государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook.
"Я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт. Причём даже в Вашем окружении", - написал Корбан.
Он также призвал власть избегать двойных стандартов и перестать жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон".
Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".
Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.