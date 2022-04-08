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Корбан: у войск РФ нет сил, чтобы прорвать оборону Днепропетровской области

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 17:06
Корбан: у войск РФ нет сил, чтобы прорвать оборону Днепропетровской области Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Днепропетровская область имеет мощную оборону, которую врагу не удастся прорвать. Область мобилизовала более 50 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

Комментируя вражеские ракетные удары по области, он отметил, что в основном сейчас они попадают по военной инфраструктуре и той, что связана с энергообеспечением и логистикой. Впрочем, у войск РФ нет сил, чтобы прорвать оборону области.

"Я даже не буду говорить о количестве потерь, которые понесут оккупационные войска. Они будут колоссальными - не пойдет даже в сравнение с тем, что было у них под Киевом или Харьковом. И сейчас мы все работаем над тем, чтобы обеспечить военных - их боеспособность и мобильность на Донбассе", - добавил он.

В то же время руководитель Центра теробороны Днепра отметил, что людям надо четко различать рекомендации выехать в западные области с объявлением эвакуации.

"Не надо путать эти понятия. Эвакуацию может объявлять либо военная администрация, либо Генеральный штаб ВСУ - как это сейчас происходит с некоторыми городами Донецкой и Луганской областей. В Днепре речь не идет об эвакуации - только о рекомендациях. Это советы, которые даю я, которые давал вчера Филатов (мэр Днепра, - ред.). Люди могут прислушиваться или не прислушиваться к таким советам", - резюмировал он.

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