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Корбан: війська РФ не мають сил, аби прорвати оборону Дніпропетровської області

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П'ятниця 08 квітня 2022 17:06
Корбан: війська РФ не мають сил, аби прорвати оборону Дніпропетровської області Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Дніпропетровська область має потужну оборону, яку ворогу не вдасться прорвати. Область мобілізувала понад 50 тис. людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "ДніпроTV".

Коментуючи ворожі ракетні удари по області, він зазначив, що здебільшого нині вони потрапляють по військовій інфраструктурі та тій, що пов’язана з енергозабезпеченням і логістикою. Утім, війська РФ не мають сил, аби прорвати оборону області.

"Я навіть не казатиму про кількість втрат, які понесуть окупаційні війська. Вони будуть колосальними - не піде навіть у порівняння з тим, що було в них під Києвом чи Харковом. І зараз ми всі працюємо над тим, аби забезпечити військових - їхню боєздатність та мобільність на Донбасі", - додав він.

Водночас керівник Центру тероборони Дніпра наголосив, що людям треба чітко розрізняти рекомендації виїхати до західних областей з оголошенням евакуації.

"Не треба плутати ці поняття. Евакуацію може оголошувати або військова адміністрація, або Генеральний штаб ЗСУ - як це нині відбувається з деякими містами Донецької та Луганської областей. У Дніпрі не йдеться про евакуацію - лише про рекомендації. Це поради, які даю я, які давав вчора Філатов (мер Дніпра, - ред.). Люди можуть дослухатися або не дослухатися до таких порад", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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