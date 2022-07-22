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Корбан не может въехать в Украину. У него забрали паспорт

Фото: Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По словам Корбана, он попытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте Смильница (Львовская область). У него изъяли загранпаспорт гражданина Украины.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что не понятно по какому документу, например, я могу вернуться назад (в Польшу, - ред.)", - сказал Корбан.

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных структурах подтвердил, что внутренний и загранпаспорта Геннадия Корбана не действительны.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сообщил, что не владеет информацией о пересечении, или попытки пересечения границы третьими лицами.

"Разглашение такой информации запрещено законодательством. При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", - заявил он.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

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Геннадий Корбан