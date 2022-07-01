Корбан: смысл военно-гражданского сотрудничества - оперативно обеспечивать потребности армии
Местные общины имеют достаточно средств, чтобы помогать ВСУ, силам Нацгвардии и теробороны, ведь с началом полномасштабного вторжения России города прекратили проводить капитальные ремонты и строительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV".
В то же время по его словам, процедуры для закупок, действовавшие в мирное время, не могут использоваться во время военного положения. Поэтому действия премьер-министра не соответствуют историческим реалиям страны.
"Около двух месяцев я, мэр Филатов, Валентин Резниченко, другие службы и заместители писали письма, обращались. Но обратной связи не было. Но мы остро чувствуем войну и потребности украинских бойцов. Смысл военно-гражданского сотрудничества - когда гражданские оперативно обеспечивают потребности армейцев", - заявил Корбан.
Комментируя ситуацию на фронте, он отметил, что враг продолжает обстреливать Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Впрочем, на криворожском направлении есть определенные успехи в контратаках ВСУ.
По словам Корбана, прибытие ленд-лиза будет иметь много положительных моментов для украинской армии и обороны.
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