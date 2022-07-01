ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корбан: смысл военно-гражданского сотрудничества - оперативно обеспечивать потребности армии

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 16:19
Корбан: смысл военно-гражданского сотрудничества - оперативно обеспечивать потребности армии Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Местные общины имеют достаточно средств, чтобы помогать ВСУ, силам Нацгвардии и теробороны, ведь с началом полномасштабного вторжения России города прекратили проводить капитальные ремонты и строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV".

В то же время по его словам, процедуры для закупок, действовавшие в мирное время, не могут использоваться во время военного положения. Поэтому действия премьер-министра не соответствуют историческим реалиям страны.

"Около двух месяцев я, мэр Филатов, Валентин Резниченко, другие службы и заместители писали письма, обращались. Но обратной связи не было. Но мы остро чувствуем войну и потребности украинских бойцов. Смысл военно-гражданского сотрудничества - когда гражданские оперативно обеспечивают потребности армейцев", - заявил Корбан.

Комментируя ситуацию на фронте, он отметил, что враг продолжает обстреливать Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Впрочем, на криворожском направлении есть определенные успехи в контратаках ВСУ.

По словам Корбана, прибытие ленд-лиза будет иметь много положительных моментов для украинской армии и обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Геннадий Корбан
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков