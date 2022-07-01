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Корбан: сенс військово-цивільного співробітництва - оперативно забезпечувати потреби армії

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П'ятниця 01 липня 2022 16:19
Корбан: сенс військово-цивільного співробітництва - оперативно забезпечувати потреби армії Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Місцеві громади мають достатньо коштів, аби допомагати ЗСУ, силам Нацгвардії та тероборони, адже з початком повномасштабного вторгнення Росії міста припинили проводити капітальні ремонти та будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV".

Водночас за його словами, процедури для закупівель, що діяли у мирний час, не можуть використовуватися під час воєнного стану. Тому дії прем’єр-міністра не відповідають історичним реаліям країни.

"Близько двох місяців я, мер Філатов, Валентин Резніченко, інші служби і заступники писали листи, зверталися. Але зворотного зв’язку не було. Та ми гостро відчуваємо війну і потреби українських бійців. Сенс військово-цивільного співробітництва - коли цивільні оперативно забезпечують потреби армійців", - заявив Корбан.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зауважив, що ворог продовжує обстрілювати Зеленодольську та Апостолівську громади. Утім, на Криворізькому напрямку є певні успіхи у контратаках ЗСУ.

За словами Корбана, прибуття ленд-лізу матиме багато позитивних моментів для української армії та оборони.

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Збройні сили України Генадій Корбан
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