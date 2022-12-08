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Корбан про ситуацію на Бахмутському напрямку: буде підкріплення і наші війська вистоять

Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

На Бахмутському напрямку йдуть важкі бої. Але наші війська вистоять, якщо буде підкріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі Дніпро TV.

"Там справді йдуть важкі бої. Я нещодавно розмовляв із деякими командирами, які говорять про те, що є проблема на цьому напрямі. І справді, там переважно воюють російські десантники і вагнерівці. Вагнерівців ніхто не шкодує, їх кидають прямо хвилями під вогонь наших військ, закидають трупами, аби лише прорвати оборону в районі Бахмута", - заявив Корбан.

Корбан також додав, що, на його думку, Бахмут - серйозний напрямок. Якщо росіяни його візьмуть, їм відкриються нові можливості.

"Ми не повинні допустити прориву. І я знаю, що зараз там змінилося командування у низці бригад, і командувач округу змінився. Тому сподіваюся, що все-таки там буде підкріплення і наші війська вистоять і не пропустять ворога далі", - сказав Корбан.

Нагадаємо, раніше генерал Марк Міллі заяви, що США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів, щоб точно розрахувати зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

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БахмутГенадій Корбан