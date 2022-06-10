UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 107-й день войны

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Тактика врага на большинстве фронтов сейчас смахивает на оперативную паузу. В то же время после анонсированного наступления на Запорожье военно-гражданская администрация Днепропетровской области и штаб обороны предложили свою помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона на "Днепр TV".

"Мы направили туда строительные мощности. Сейчас там возводятся около трех линий обороны", - сказал Корбан.

По его убеждению, сейчас важна коллективная безопасность и взаимопомощь: "поэтому мы помогаем всем, где это возможно".

Корбан также отметил, что такие стратегические коммуникации, как река Днепр, побережье Азовского моря - от Бердянска до Херсона - являются жизненно важными территориями для определения геополитического положения Украины в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий КорбанДнепрВторжение России в Украину